Libya hükümeti Sudan'ın Hafter saflarında savaşmaya gönderilen paralı askerleri yakalamasından memnun

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Sudan güvenlik güçlerinin, Halife Hafter saflarında savaşmak için Libya’ya geçmeye çalışan 122 paralı askeri yakalamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Kablavi, "Sudan Acil Müdahale güçlerinin Libya’da savaşmak için Sudan’dan yola çıkan 122 silahlı paralı askeri yakalamasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Sudan güvenlik güçlerinin şubat ayında da 240 paralı askeri yakalayarak adalete teslim ettiklerini duyurduğunu hatırlatan Kablavi, "Hiçbir çıkarı olmadığı halde vatandaşlarının paralı asker olarak gönderilmesini reddeden Sudan yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu insanları savaşa ve ölüme sürükleme girişimlerini kınıyoruz"

"Dışişleri Bakanlığı olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere bazı ülkelerin Sudan’daki insani ve ekonomik durumdan faydalanarak bu insanları savaşa ve ölüme sürükleme girişimlerini kınıyoruz." diyen Kablavi, bu yapılanların Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği prensiplerine aykırı olduğunu söyledi.

Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Cemal Cuma, dün düzenlediği basın toplantısında, Libya’ya paralı asker olarak gitmeye hazırlanan 8'i çocuk 122 Sudanlıyı gözaltına aldıklarını açıklamıştı.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, BAE merkezli bazı güvenlik şirketleri tarafından, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA