Libya İçişleri Bakanı: Diplomatik misyonlar artık Trablus'ta faaliyete başlayabilir

Twitter hesabından açıklama yapan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Diplomatik Misyonları Koruma Genel İdaresi'nin misyon binaları ile çalışanlarının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Başağa, Trablus'ta hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle artık diplomatik misyonların güven içinde çalışmalarına başlayabileceğini kaydetti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.