Libya İtalyan teknelerine el koydu

Libya, Derne açıklarında iki İtalyan balıkçı teknesine el koyduğunu açıkladı.

Libya İtalyan teknelerine el koydu

İtalya medyasının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Trapani şehrine bağlı Mazara del Vallo ilçesi Belediye Başkanı Nicola Cristaldi, Libya'nın dün geç saatlerde iki İtalyan balıkçı teknesine el koyduğunu açıkladı. 

Belediye Başkanı Cristaldi, "Libya'nın teknelere tek taraflı ve gayri meşru bir şekilde kendisinin saydığı sularda el koyduğunu" belirtti.

Kaynaklar ise "Afrodite Pesca" isimli teknede altı, Matteo Marrarino isimli teknede ise yedi mürettebat olduğunu bildirdi.

Libya'nın Derne şehrinin kıyısından yaklaşık 29 mil açıkta el konulduğu öğrenilen teknelerin Mazara del Vallo'da kayıtlı olduğu ifade edildi.

Libyalı yetkililerin balıkçı teknelerine "uyarıda bulunmadan ateş ettikleri" daha sonra da kaptanlara Ras el Hilal Limanı'na yönelmelerini söyledikleri öne sürüldü. Ekipten kimsenin yaralanmadığı ve tutuklanmadığı bilgisi aktarıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 17:13
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