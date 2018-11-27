Libya kıyılarında göçmen azaldı iddiası

Reuters haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Afrikalı göçmenlerin Avrupa’ya ulaşmak için en yoğun kullandığı güzergahların başında gelen Libya’nın Sabratha kentinde mülteci sayısının azaldığı belirtildi.

Libya’nın başkenti Sabratha kenti başkent Trablus’a 75 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2016-2017 yılları arasında insan kaçakçılarının merkezi haline dönüşmüştü. Avrupa’nın güvenlik önlemleri ve Libya ile işbirliği hamleleri neticesinde Avrupa’ya yapılan göçlerde azalmanın olduğu kaydedildi.

Libya’dan Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin Avrupa topraklarında ilk ulaştıkları yer İtalya oluyor. Bu durum göçmen sorunuyla başa çıkmakta zorlanan İtalya’da siyasi dengeleri aşırı sağcıların lehine değiştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 11:25