Libya Kültür Bakanı hakkında tutuklama kararı

Karar, Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada Başsavcı Es-Sadik es-Sur'un, "kamu malının usulsüzce harcanması ve kamu malını koruyan hukuki kanunları ihlal ederek menfaat elde etmek için kullanılması, kamu malının denetleme işlemlerinde resmi belgelerde tahrifat ve sahtecilik" suçlamalarıyla Kültür ve Bilimsel Kalkınma Bakanı Mebruke Tugi hakkında ihtiyati tutukluluk kararı çıkardığı belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlıktan henüz açıklama yapılmadı.