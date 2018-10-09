Libya kuvvetleri en çok aranan Mısırlıyı yakaladı

Libya'daki güvenlik güçleri, Mısır'ın en çok aranan isimlerinden biri olan Hisham al-Ashmawy'i doğudaki liman kenti Darnah'daki bir operasyon sırasında yakaladı.

Eski bir ordu subayı olan Hisham al-Ashmawy, Mısır'daki bazı ölümcül saldırıların ve üst düzey bir devlet görevlisine karşı girişimin arkasında olmakla suçlanıyor.

Libya Ulusal Ordusu, el-Ashwmawy'nin üzerinde bir intihar yeleği olduğunu öne sürdü.

Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin düşürülüşünden bu yana istikrarsızlıkla boğuşuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 10:41