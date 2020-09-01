Libya'nın başkenti Trablus'ta intihar saldırısı



Libya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada, intihar saldırısının, Trablus'un batısındaki Canzur semti yolundaki kavşakta meydana geldiğini söyledi.

Canzur Belediyesi kaynakları, saldırıyı düzenleyen kişinin kendini bölgedeki polis devriyesine yakın bir noktada patlattığını aktardı.

Saldırının sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle çevrede insan yoğunluğu olmadığı belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen kişi ve ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Trablus'un batısındaki Canzur'da Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) yerleşkesi ve bazı uluslararası kuruluşların yanı sıra bakanlık konutları bulunuyor.

Kaynak: AA