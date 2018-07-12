Libya'nın Fil petrol sahası faaliyete geçiyor

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyinde bulunan Fil petrol sahasındaki "mücbir sebep" halinin kaldırıldığını duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, bölgedeki anlaşmazlığın petrol tesisi muhafızları Fizan şubesinin talepleri üzerine çözüldüğü ve Fil petrol sahasındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, müzakerelerle petrol tesisi muhafızları Fizan şubesinin kayıtsız, şartsız ve tam yetkili olarak eski yerlerine geri dönmesinin sağlandığı ifade edildi.

Trablus'un 750 kilometre güneyindeki Fil petrol alanında 1.2 miyar varil petrol rezerv olduğu tahmin ediliyor.

Bölgeden ilk iki gün içinde 50 bin, üç gün içinde ise 72 bin varil petrol pompalanması bekleniyor.

İtalyan şirketi "Eni" ile bağlantılı olan "Mellitah" tarafından çalıştırılan Fil petrol alanında 24 Şubat'ta petrol tesisi muhafızları Fizan şubesinin işçilerini tehdit etmesi ve idari ofislere girerek havaya ateş açması sonrası mücbir sebep hali ilan edilmişti.

UMH'ye bağlı Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan Petrol Tesisleri Muhafızları hakkında talimatlara uymadığı yönünde şikayetler olduğu biliniyor.