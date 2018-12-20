Libya'nın güneyindeki en büyük petrol kuyusu yeniden açılıyor

Libya'da silahlı gruplar ve göstericiler tarafından işgal edilen ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın ziyaretinin ardından üretimin yeniden başlayacağı bildirildi.

Libya UMH Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac dün, göstericiler ve silahlı grupların işgali nedeniyle yaklaşık bir haftadır üretimin durduğu Şerare Petrol Sahası'nı ziyaret etti.

Serrac ziyaretinde, kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericilerin yanı sıra askeri ve güvenlik yöneticileriyle görüştü.

Açıklamada, Serrac'ın göstericilerin gerekçelerini ve taleplerini meşru bulduğu ve güneye sağlanacak hizmetlerin iyileştirilmesini vadettiği aktarıldı.

Hükümet, petrol sahasının yeniden hizmete gireceğini belirtmesine rağmen üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin bir takvim duyurmadı. Libya'daki petrol sahalarının yönetimini yapan Libya Ulusal Petrol Kurumu ise henüz petrol sahasındaki üretimi durduran mücbir sebep kararının kaldırıldığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Başkent Trablus'taki hükümet, iki gün önce petrol yönünden zengin ancak hastane, yol, düzenli elektrik gibi temel hizmetlerden mahrum güney bölgeleri için yaklaşık 717 milyon dolar değerinde bir kalkınma fonunun kurulacağını duyurmuştu.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, bu ay başlarında yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için petrol sahası yakınlarında gösteri düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu, petrol sahasını korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun alana girerek, çalışanlara şiddet uygulayarak tehdit ettiğini belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimin durduğunu açıklamıştı.

Kurum, bu durumdan ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre günlük 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.

Kaynak: AA