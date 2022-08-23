Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 7 ceset çıkarıldı

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Buna göre, saha ekipleri Terhune kentinde bir toplu mezardan kimliği belirsiz 7 cesedi çıkardı.

Adli Tıp Kurumu cesetler üzerinde çalışacak ve alınacak numuneler laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacak.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.