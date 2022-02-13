Libya ordusu destek gücünden Fethi Başağa açıklaması

Libya ordusu destek gücü, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı yeni başbakan seçme kararını kınadı.

Misrata ve bazı şehirlerden 200 kadar ağır silahlı askeri araçla Trablus'taki Şehitler Meydanı’na ulaşan güçler, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyasi diyalog forumunun sonuçlarıyla çelişen ve ülkenin yeni geçiş aşamalarına girmesini isteyen bu saçma durumu kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Temsilciler Meclisi'nin son toplantısında alınan kararların adil ve şeffaf olmadığına işaret edilen açıklamada, meclis seçimleri, anayasa referandumu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını destekledikleri belirtildi.

Öte yandan Libya’nın Misrata kentinden hareket eden çok sayıda askeri güç başkent Trablus’a ulaştı. Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinden giriş yapan 200 kadar ağır silahlı askeri aracın ilk grubu bugün Şehitler Meydanı’ndaki sahile ulaşmıştı.

Misrata’dan 21 tugay dün gece “Libya Temsilciler Meclisinin münferit hareketini kabul etmiyoruz” açıklaması yapmıştı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisi'nin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı. Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.