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Libya ordusu duyurdu: Mısır'dan köşeye sıkışan darbeci Hafter'e yardım

Libya ordusu, Mısır'daki Sisi yönetiminin ülkenin doğusundaki Tobruk kentine darbeci Hafter'e destek amacıyla askeri mühimmat gönderdiğini açıkladı.

Libya ordusu duyurdu: Mısır'dan köşeye sıkışan darbeci Hafter'e yardım

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından getirilen mühimmatların bu sabah kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Tobruk kentine ulaştırıldığı ifade edildi.

Tobruk'a söz konusu mühimmatı getiren kişilerin askeri üniformalı oldukları kaydedilen açıklamada, daha fazla detay verilmezken konu ile ilgili fotoğraflara yer verildi.

Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan'da da Mısır'dan gelen bir geminin Tobruk Limanı'na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda gemide askeri mühimmat yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde "büyük savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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