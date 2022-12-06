Libya: Salih ve Mişri’nin görüşmesi ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Elçisi Abdullah Batili, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’nin Zintan şehrinde siyasi diyaloğu sürdürmek amacıyla Pazar günü yapılması planlanan toplantısının kontrol edilemeyen ‘lojistik sebepler dolayısıyla’ gerçekleşmeyeceği açıkladı. Washington ise ülke liderlerini Libyalıların istikrarı ve refahı için belirleyici kararlar almaya çağırdı.



Batili yaptığı açıklamada, Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi dahil olmak üzere tüm Libya kurumlarını bir çözüm bulma yönünde diyaloga çağırdı. Batili, aynı zamanda toplantılar için belli bir mekan ve zaman konusunda karşılıklı anlaşılması çağrısında bulundu.



Batili, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“Her kesimden tüm Libyalıları, aynı zamanda yargı ve güvenlik dahil olmak üzere tüm alanlardaki kurumları mevcut çıkmazı sona erdirmek için ortak bir çabayla seslerini duyurmaya, görüş ve kaygılarını demokratik ve şeffaf usullerle ifade etmeye çağırıyorum. Libya halkı oy kullanma ve gelecekteki liderlerini seçme fırsatını hak ediyor. Libya'ya gelişimden bu yana siyasi aktörleri, siyasi süreçte ilerlemenin yollarına yönelik istişareleri hızlandırmaya, sağlam bir anayasal temelde şeffaf ve adil seçimler için koşulları sağlamaya çağırıyorum. Libyalı liderlere toplantılarını ülke içinde gerçekleştirmelerini şiddetle tavsiye ettim. Bu, halka ülkenin çıkarlarını gözettiklerine dair güçlü kanıtlar sunacaktır. Her düzeyde vatandaş arasında istişare için en uygun yerin Libya olduğunu düşünüyorum. BM, hayal kırıklıklarına bir yanıt sunması gereken bu görüşmelerin başarılı olmasını sağlamak için iyi niyetlerini kullanmaya istekli olduğunu bir kez daha teyit etti. Bu görüşmeler, ülkenin gelecekteki liderleri ve kurumlarını meşrulaştırmaya çalışan, oy verecek 2,8 milyondan fazla seçmenin isteklerini karşılamalı.”



Kriz hattına ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland da girdi. Norland, “ABD, Batili liderliğindeki BM Libya Destek Misyonu’nun (UNSMIL) Libyalıların istikrarı ve refahı için belirleyici kararlar almak üzere Libya liderlerini Libya'da buluşturma çabalarını destekliyor” açıklamalarında bulundu.



Zintan Belediye Başkanı Umran el-Umyani, Dibeybe’nin toplantının Nafusa Dağları’nın tepesinde bulunan şehirde düzenlenmesini kabul etmesini şart koştu.



Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Fransa'nın Libya Büyükelçisi Mustafa el-Mahrac ile Pazar günü başkent Trablus'ta Libya'daki siyasi gelişmeleri, Fransa'nın da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yol açan siyasi istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğu yerel ve uluslararası çabaları görüştü.



Başkanlık ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransız Büyükelçisi, Başkanlık Konseyi’nin mevcut krizden çıkmak amacıyla oynadığı role övgüde bulundu. Fransa'nın istikrar sağlama çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Mahrac, “Paris, Libya'da istikrarın sağlanmasında, seçimlerin anayasal temele göre yapılmasını sağlayacak siyasi bir anlaşmaya varılmasında olumlu bir rol oynayacaktır” ifadelerine başvurdu.



Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, Pazar günü Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ferhat bin Kıdara ile Trablus'taki ofisinde bir araya geldi. İkili, görüşmede Bakanlar Kurulu tarafından Kuruma tahsis edilen olağanüstü bütçenin uygulanması konusunu ve Kurumun üretim oranlarını koruyup artırmasına destek olmak için yapılan çalışmaları ele aldı.



Pazar günü ofisinden yapılan açıklamaya göre Kebir aynı zamanda meclis kapsamındaki Planlama, Maliye ve Genel Bütçe Komisyonu Başkanı Temsilci Ömer Tentuş, aynı zamanda komisyon üyeleri temsilci Amir Umran, Abdulmunim Belkur, Muhammed el-Faveyris ve Halife ed-Degali ile bir araya geldi.



Banka tarafından yapılan açıklamada, “Toplantıda kamu harcamaları ve gelecek yılın bütçesi, ticari bankaların durumu ve altyapı projelerinin tamamlanmasına ilişkin birçok konu ele alındı” ifadeleri kullanıldı.