Libya seçimleri için erteleme önerisi

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, 24 Aralık'taki seçimler için önerdikleri yol haritasının, parlamento seçimlerinin belirlendiği tarihte yapılması, başkanlık seçimlerinin ise anayasa referandumundan sonraya ertelenmesini içerdiğini söyledi.

Mişri, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin önerdikleri yol haritasının ayrıntılarını açıkladı.

Mişri, "Önerdiğimiz yol haritası, parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılmasını öngörüyor ki bu mümkün. Bu seçimlerin ardından önceki dönemde yaşanan anlaşmazlıkların yükünü taşıyan organların (Temsilciler Meclisi ve DYK) görevi sona erecek ve yeni seçilmiş meclis bu boşluğu dolduracak. Bu meclisten istenen, anayasa taslağını seçildiği andan itibaren bir yıl içinde referanduma sunması olacak." dedi.

DYK'nın, başkanlık seçimlerinin şu aşamada yapılmasının istikrarı sağlamayacağına inandığını belirten Mişri, amacın seçim yapmak değil, ülkede istikrarı tesis etmek olduğunu kaydetti.

Mişri, "İstikrarın tesisi için öncelikle parlamento seçimlerinin yapılması ve başkanlık seçimlerinin anayasa referandumundan sonraya ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Mişri, parlamento seçimlerinin, DYK'nın yol haritası doğrultusunda yapılmasının, Temsilciler Meclisinin (TM) önerisinin aksine makamlarını kaybetme korkusu taşımadıklarını gösterdiğini ifade etti.

TM'nin çıkardığı başkanlık seçimleri kanununa atıfta buluna Mişri, bu kanundaki bazı maddelerin TM Başkanı Akile Salih'in bu seçimlere girmek ve eğer kazanamazsa görevine dönmek istediği şeklinde yorumlanabileceğini savundu.

DYK'nın, TM ile uzlaşmak istediğini aktaran Mişri, "Uzlaşmaya açığız. Sunduğumuz yol haritası da bazı medya organlarının söylediği gibi bir kanun değil sadece bir öneri." değerlendirmesinde bulundu.

Mişri, 2015 Suheyrat Anlaşması uyarınca TM'nin tek taraflı olarak kanun çıkarma yetkisi olmadığını ve bu nedenle TM'nin, çıkardığı kanunda ya da parlamento seçimlerini yapmama konusunda ısrar etmesinin, "seçimleri engellemekten" başka bir şekilde yorumlanamayacağını ve bunun da kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda bugüne kadar uzlaşıya varamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de, bu anayasal temeli belirleyen bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in tek taraflı şekilde ve mecliste oylamaya sunmadan çıkardığı kanun DYK tarafından reddedilmişti.