Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: Türkiye ile yakınlaşma var

Salih, Libya'daki El-Mesar televizyonuna verdiği demeçte, Ankara'ya ziyaret planı hakkında konuştu.

Libyalı eylemci gençlerin 1 Temmuz'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisine yönelik baskınına işaret eden Salih, "Türkiye'ye ziyarette bulunacağım ancak ziyaretin tarihi Libya'daki son olaylar nedeniyle belirlenemedi." dedi.

Salih, "Türkiye ile yakınlaşma var. Devamlı boykot veya devamlı rekabet yoktur; siyaset esnektir, gelişmeye ve değişime açıktır." ifadelerini kullandı.

Libya'da bir süredir iki ayrı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.