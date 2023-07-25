Libya Temsilciler Meclisinden yol haritasına onay

Libya Temsilciler Meclisi, ülkede seçimlerin düzenlenmesi ve seçim sürecinin denetlenmesi konusunda oluşturulan "yol haritasını" kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nin Bingazi'deki merkezinde, Başkan Akile Salih başkanlığında düzenlenen oturumda seçimler için önerilen yol haritasının kabul edildiği açıklandı.

Libya televizyonları tarafından yayınlanan konuşmasında Salih, Temsilciler Meclisi'nin hükümete seçimlerin yapılması için yol haritasını kabul etme yetkisini kullandığını belirtti.

Temsilciler Meclisi'nin seçimlerin düzenlenmesi konusunda Libya hükümetine güven verdiğini ifade eden Salih, yol haritasına ilişkin ayrıntıları açıklamadı.

Salih'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "yol haritasının onaylanmasının ardından 20 gün süre içinde hükümet başkanlığı için adaylık başvurularının açılacağı" kaydedildi.

Kabul edilen yol haritasına göre, Libya hükümet başkanlığı için aday olacak kişilerin Temsilciler Meclisi'nden 15, Devlet Yüksek Konseyi'nden 10 kişinin onayını alması gerektiği bildirildi.

Aday listesinin ilanı sonrasındaki hafta içinde Devlet Yüksek Konseyi'nin toplantı düzenleyeceği, üyelerin gizli oyu ile belirlenecek adayların 24 saat içerisinde Temsilciler Meclisi'ne iletileceği vurgulandı.

LİBYA'DA SEÇİM MÜZAKERELERİ

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 11 Temmuz'da seçim sürecine ilişkin yol haritasını kabul etmişti.