Libya Tunus'la olan sınırlarını kapatma kararı aldı

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, alınan kararı, olağan bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Hammude, sınırları kapatma kararının, "kardeş ülke Tunus'taki salgın durumunun şiddetlenmesi, virüsün mutasyona uğramış Delta varyantındaki artış ve Tunus Sağlık Bakanlığının ülkenin sağlık sisteminin çöktüğüne ilişkin açıklamasının ardından" geldiğini açıkladı.

Sözcü Hammude, kararın ardından Tunus'ta mahsur kalan Libyalıların akıbetiyle ilgili olarak, Tunus'taki Libya Konsolosluğu aracılığıyla onlarla ilgilenileceğini kaydetti.

Hammude ayrıca, salgında mücadele önlemlerinin bir parçası olarak üniversite ve liselerde eğitime Kurban Bayramı sonrasına kadar ara verileceğini belirtti.

Tunus'ta Kovid-19 alarmı

Tunus'ta bugün, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 9 bin 823 kişinin enfekte olduğu ve 3 bin 353 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 735'e, vaka sayısının 464 bin 914'e, iyileşen sayısının da 372 bin 985'e çıktığı aktarıldı.

Son 24 saatteki vaka sayısının, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nisaf bin Alya Mosaique, hastanelerde oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini belirterek, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür." dedi.

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.