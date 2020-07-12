Libya ve İtalya dışişleri bakanları, Libya'daki gelişmeleri görüştü

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siyale ve Di Maio'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.