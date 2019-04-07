Libya'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki gelişmelere ilişkin bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

"Libya'da yaşanan gelişmeler ve özellikle Trablus civarındaki çatışmalar dikkate alınarak, Libya'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir." ifadesi kullanılan duyuruda, Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, gerekli durumlarda Trablus Büyükelçiliği'ne, Misurata Başkonsolosluğu'na ve 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ulaşılabileceği kaydedildi.

Büyükelçiliğe +218 21 340 11 40 / 41 / 43 / 44, Başkonsolosluğa +218 94 800 5436 ile +218 91 711 7154, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 2929 telefon numaralarından ulaşılabileceği anımsatıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 13:26