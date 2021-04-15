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Libya'da Hafter güçleri arasında çatışma çıktı

Libya'da BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa gibi ülkelerin desteğini alarak BM tarafından tanınan Uluslararası Mutabakat Hükümetine karşı savaşan Hafter'e bağlı güçler arasında çatışma çıktı.

Afrika 15.04.2021, 07:16 15.04.2021, 07:24
Libya'da Hafter güçleri arasında çatışma çıktı

Libya'nın Sirte kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milisler arasında ülkenin doğusundaki Sirte bölgesinde çatışma çıktığını bildirdi.

Çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını ifade eden Dırah, çatışmanın Hafter'e bağlı 166. Tugay, Kaniyat Tugayları ve Verşefane Tugayı şeklinde adlandırılan milis güçler arasında olduğu bilgisini verdi.

AA

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#Libya #Hafter milisleri
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