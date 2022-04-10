Libya’da kaçırılan 195 düzensiz göçmen kurtarıldı

Trablus merkezli February kanalının haberinde, 444 Tugayının, kaçırılan göçmenleri kurtarmak için operasyon düzenlediği kaydedildi.

Operasyonda 23'ü kadın, 2'si çocuk 195 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerin Afrika’nın çeşitli ülkelerinden Libya’ya kaçak yollarla giriş yapan kişilerden oluştuğu vurgulandı.

Haberde, göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla civar hastanelere sevk edildikleri bilgisi yer aldı.

Göçmenlerin alıkonuldukları süre boyunca işkence, tecavüz ve açlığa maruz bırakıldıkları vurgulanan haberde, olayla ilgili 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.