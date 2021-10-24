Libya'da seçimler eş zamanlı yapılacak

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta eş zamanlı yapılmasını öngördüklerini açıkladı.

Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih, Komisyonun başkent Trablus'taki merkezinde basın açıklaması yaptı.

Tobruk Temsilciler Meclisinin (TM) çıkardığı tartışmalı seçim yasasında parlamento seçimlerini başkanlık seçimlerinden bir ay sonraya ertelemesine karşın Saih, "Bizim planımız, başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta eş zamanlı yapılmasını öngörüyor." dedi.

Başkanlık ve milletvekilliği seçimleri için adaylık başvurularını kasımın ilk yarısında almayı planladıklarını belirten Saih, "Özgür ve adil seçimleri uygulama taahhüdümüzden sapmayacağımıza dair güvence mesajı gönderiyoruz." diye konuştu.

Saih, ayrıca, başkanlık ve parlamento seçimlerinin sonuçlarını aynı anda açıklayacaklarını söyledi.

TM parlamento seçimleri tarihini ertelemişti

Libya'da 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılması planlanıyor.

Ancak seçimler için zaman daralırken, TM ve Devlet Yüksek Konseyinden (DYK) oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de, tek taraflı çıkardığı diğer bir kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumunun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.