Libya’daki paralı askerlerin çekilmesiyle ilgili yeni gelişme

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathiliy, silahlı grupların haritasını çıkarmak ve paralı askerlerin, yabancı savaşçıların ve yabancı kuvvetlerin geri çekilmesi üzerinde çalışmak amacıyla ülkedeki askeri çatışmanın iki tarafını içeren 5+5 Ortak Askeri Komite’de bir alt komite oluşturulması için uzlaşma sağlandığını duyurdu.



Bathiliy, bu yeni komitenin kurulmasına, BM himayesinde Ekim 2020'de Cenevre'de imzalanan ateşkes anlaşmasının dördüncü maddesi uyarınca karar verildiğini söyledi. 5+5 Ortak Askeri Komite’nin Sirte'deki genel merkezinde taraflarla anlaşmanın geri kalan hükümlerinin uygulanması konusunu tartıştığını vurgulayan Bathiliy, tarafları ahlaki ve ulusal sorumluluklarını yerine getirmeye ve Libya'nın istikrarına doğru ilerlemeye teşvik ettiğini belirtti. Ayrıca, çeşitli bölgelerden gelen bir grup Libyalı ileri gelenin ve şeyhin, seçimleri hızlandırma ve Libya'da istikrar ve güvenliği yeniden tesis etme taleplerini de dinlediğini ifade etti.



Libya resmi haber ajansı LANA’nın aktardığına göre Bathiliy “Bazı politikacılar Libya'daki durumun çözülmesini istemiyor” ifadelerini kullanarak, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu kişilere ‘güçlü bir mesaj’ gönderdiğini ve bu krizden çıkmak için tüm Libyalı gruplarla iletişim kurmaya kararlı olduğunu belirtti. Bathiliy, 5+5 Ortak Askeri Komite’nin ülke içinde güvenlik ve askeri istikrarın sağlanmasındaki rolüne övgüde bulundu. Bu bağlamda, siyasi bölünme hayaletini ortadan kaldırmaya, Libya'nın egemenliğini ve birliğini korumaya ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına katkıda bulunacak her türlü çabaya BM'nin destek verdiğini ve vereceğini kaydetti.



LANA’nın haberine göre toplantıda, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin hızlandırılması, ateşkes kararında üzerinde anlaşmaya varılan tüm maddelerin yerine getirilmesinde 5+5 Ortak Askeri Komite'nin desteklenmesi ve servetin çeşitli bölgeler arasında adil bir şekilde dağıtılmasının yanı sıra, önceki komite toplantılarında üzerinde anlaşmaya varılan noktalara bağlı kalınması gereği vurgulandı.



BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ‘silahların yayılması nedeniyle Libya'da barış ve istikrarın tehdit altında olduğunu’ kaydetti. Bu silahların ‘genellikle düzensiz silahlı grupların elinde ve devletin kontrolü dışında’ olduğuna işaret ederek bunun, ‘sivillere yönelik şiddetin artmasında ve altyapının tahrip edilmesinde çok büyük bir rol oynadığını’ belirtti. UNSMIL açıklamasının devamında, Libya makamlarını desteklemeye ve 5+5 Ortak Askeri Komite ve siyasi ve güvenlik birimleriyle sıkı bir iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak bunu sağlamak için siyasi iradenin olmasının oldukça önemli olduğu belirtildi.



Öte yandan Dibeybe hükümetinin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş iki gün önce Trablus’ta Fransa'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmede Menguş, Fransa'nın Libya konulu Paris Konferansı'nın sonuçlarını takip etme ve bu konferansın hedeflerine ulaşması için Libya'ya yardım sağlamadaki aktif rolünün altını çizdi. Ayrıca Soler’in uzlaşılmış anayasal bir çerçeve esas alınarak parlamento ve başkanlık seçimlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak siyasi bir uzlaşı ve çözüme varmak için Fransa’nın Libya’nın istikrarında olumlu bir rol oynayacağına dair söz verdiğini aktardı.



Menguş iki akşam önce Trablus’taki ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Leslie Ordman ile yaptığı görüşmede, en yakın zamanda geçerli bir anayasal zemine göre parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması için siyasi istikrarın önünü açacak ve Libya topraklarında istikrarın desteklenmesi amacıyla Libya liderliği altında siyasi sürece ilişkin çabaları birleştirecek gerçek adımların atılmaya başlandığını öne sürmüştü.



Menguş, Ordman’ın, Libya halkının dört gözle beklediği şeyi gerçekleştirmek amacıyla en kısa sürede parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması için Dibeybe hükümetinin gösterdiği çabalara ülkesinin desteğini vurguladığını söyledi. Toplantıda, stratejik iş birliğinin yanı sıra ABD büyükelçiliğinin yeniden açılması ve başkent Trablus'tan çalışmalarına başlaması için gerekli düzenlemeleri ve prosedürleri görüştüklerini söyledi.



Menguş aynı zamanda ülkesinin elçisi olarak güven mektubunu takdim eden Kuveyt Büyükelçisi Ziyad Faysal el-Meşan'ın Ulusal Birlik Hükümeti'nin (UBH) istikrarı sağlama çabalarına Kuveyt'in destek verdiğini söylediğini belirtti.



Diğer yandan Dibeybe hükümetinin 444. Muharebe Tugayı, çöl müfrezelerinin Libya çölünün derinliklerindeki kaçakçıların kalelerini hedef aldıklarını duyurdu. Kaçakçılarla doğrudan çatışmaya girdikten sonra altı araca el koyduklarına, kaçakçıların bir aracını hedef aldıkları ve yedi kişiyi tutukladıklarına dikkat çekti. Açıklamada aralarında kadınların da bulunduğu birçok farklı milletten Libya sınırını geçen 150 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlardan ülkede kalmak isteyenlerin olduğu, diğerlerinin ise sadece denizden karşı kıyıya geçmeye çalıştıklarını belirtildi.

Kaynak: Şarku'l Avsat