Libyalı tarafların Kahire’deki ortak komite toplantısı bayramdan sonra yapılacak

Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdulkadir Huvali, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Huvali, ertelenme nedenine dair detay vermeksizin taraflar arasında Mısır'da süren görüşmelerin, bayram sonuna kadar askıya alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 13 Nisan’da yaptığı açıklamada, "özgür, güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı seçimler yapmak için anayasal bir temel belirlemek üzere Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) ortak komite istişarelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını" duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.