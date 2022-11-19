Macron, Mağrip ülkelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden rahatsız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus, Fas ve Cezayir'den oluşan Mağrip ülkelerinde 20-30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşulduğunu söyledi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, Fransızca konuşan gençlerle bir araya geldi.

Macron, "Mağrip ülkelerinde 20 veya 30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşuluyor. Gerçek bu. Fransızca konuşulması biraz geriledi.” ifadelerini kullandı.

Macron, bu durumu siyasi nedenlere bağlı direnme, Fransızcanın zor öğrenilmesi ve İngilizcenin kullanımının artması gibi sebeplere bağladı.