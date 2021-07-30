Madagaskar'da darbe şüphesi

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya suikast hazırlığıyla ilgili 4'ü özel timden, 11 jandarmanın gözaltına alınması, olayla ilgili darbe girişimi iddialarını güçlendirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Rajoelina'ya suikast hazırlığıyla ilgili geçen hafta başlayan operasyonlarda, en son 11 jandarma, Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya yakınlığıyla bilinen bir şarkıcı ve Madagascar Oil'den 2 yönetici gözaltına alındı.

Jandarmaların arasında, cumhurbaşkanı koruma ekibinde görevli özel bir timden 4 kişinin de olması, olayın sadece suikast girişimi değil, aynı zamanda darbe hazırlığı olduğu yönündeki şüpheleri artırdı.

Suikast girişimiyle ilgili 20 Temmuz'da gözaltına alınan 2 emekli Fransız askerden biri olan Paul Rafanoharana'nın, söz konusu özel timle bağlantısı olduğu da tespit edildi.

Şüpheliler arasında Antananarivo Başpiskoposu da var

Soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya yakın bir isim olan şarkıcı Yvon William Randriazanakolona da gözaltına alındı ve evi arandı.

Halk arasında Sareraka ismiyle de tanınan Randriazanakolona, 2009'daki askeri darbe sonrası kurulan Sivil Geçiş Konseyinde üye olarak görev yapmıştı.

Dosyada adı geçen şüpheliler arasında Rafanoharana ile bağlantılı 2 general ve Rafanoharana'nın danışmanlığını yaptığı Antananarivo Başpiskoposu Odon Razanakolona da bulunuyor.

Fransız emekli asker, suikast için 10 milyon avro istemiş

"Suikat planının beyni" olduğu iddia edilen Rafanoharana'nın, Madagascar Oil Genel Direktörü ABD'li Russel Kelly'den 10 milyon avro istediği ortaya çıktı.

Soruşturmaya yakın isimlerin yerel basına verdiği bilgiye göre, Rafanoharana, Ekim 2020'de Kelly'e bir e-posta atarak "siyasi istikrarsızlık" planına destek için 10 milyon avro talep etti.

Rafanoharana'nın bilgisayarında söz konusu e-postaya rastlanması üzerine, Kelly ve şirketin reklam müdürü Kemrajsing Sewnundun gözaltına alındı ve bu kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Daha sonra serbest kalan Kelly, düzenlediği basın toplantısında, böyle bir e-posta aldığını kabul etti ve ancak cevaplamadığını söyledi.

Kelly'nin, yetkilileri bu e-postadan neden haberdar etmediği ve Rafanoharana'nın neden bu kadar yüklü miktar parayı Kelly'den istediği henüz bilinmiyor.

Ülkedeki en büyük petrol yataklarına sahip Madagascar Oil, 2004'ten bu yana faaliyet gösteriyor.

İki Fransız emekli askerin sorgusu devam ediyor

20 Temmuz'da gözaltına alınan, Fransız ordusunda deniz kuvvetleri ve özel kuvvetler komutanlıklarında görev yapan emekli albay Philippe Marc François ve paraşütçü komando eğitmeni emekli asker Rafanoharana'nın sorgusu sürüyor.

Rafanoharana, Madagaskar'daki sivil geçiş yönetiminin cumhurbaşkanı olan Rajoelina'nın 2009'dan 2014'e kadar diplomatik danışmanlığını da yaptı.

Politika ile bağlantısı hiç kopmayan 57 yaşındaki çifte vatandaş Rafanoharana'nın çevresine, yakında ülkenin yeni başbakanı olacağını söylediği belirtildi.

Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş halde 225 bin avro ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Haiti Cumhurbaşkanı Moise suikastıyla benzer noktalar

Ele geçirilen belgelere göre, suikast hazırlığı, Madagaskarlı üst düzey askerler tarafından görevlendirilmişti ve Afrika'da istikrarı bozmaya yönelik askeri eylemlere aşina 15 kişilik bir komando grubunun ülkeye gelmesiyle başlayacaktı.

Kamuoyunda yapılan yorumlarda, olayın planlanma şeklinin, şaşırtıcı şekilde 7 Temmuz'da öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastına benzediğine işaret edildi.

Öte yandan ülkenin bağımsızlık günü olan 26 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sağ kolu Richard Ravalomanana'ya yapılması planlanan suikast girişiminin engellendiği duyuruldu.

Engellenen suikast girişimiyle ilgili 20 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 2'si Fransız emekli asker, 6 kişi gözaltına alındı.

Emekli Fransız askerlerin adı ilk kez geçiyor

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski Fransız sömürgesi olan, Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Madagaskar, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana siyasi istikrarsızlık ve darbeler yaşasa da ilk kez emekli Fransız askerlerin ismi böyle bir olayda geçiyor.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da 26 bin Fransız vatandaşı yaşıyor.