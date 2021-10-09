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Madende patlayan oksijen tüpü 8 can aldı

Zimbabve'de meydana gelen maden kazasında 6'sı Çin vatandaşı 8 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 09.10.2021, 09:33
Madende patlayan oksijen tüpü 8 can aldı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki bir nikel gaz madeninde meydana gelen patlamada 6'sı Çin vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve basınındaki habere göre, başkent Harare'nin kuzeyindeki Mazowe bölgesinde bir madende oksijen tüpü patladı.

Patlama sonucu madende bulunan 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi öldü.

İşçiler oksijen tüpleriyle çalışırken patlamanın yaşandığı, daha önce de Zimbabveli bir madencinin oksijen tüpü patlaması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

AA

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#Zimbabve
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