Madende patlayan oksijen tüpü 8 can aldı
Zimbabve'de meydana gelen maden kazasında 6'sı Çin vatandaşı 8 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 09.10.2021, 09:33
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki bir nikel gaz madeninde meydana gelen patlamada 6'sı Çin vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Zimbabve basınındaki habere göre, başkent Harare'nin kuzeyindeki Mazowe bölgesinde bir madende oksijen tüpü patladı.
Patlama sonucu madende bulunan 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi öldü.
İşçiler oksijen tüpleriyle çalışırken patlamanın yaşandığı, daha önce de Zimbabveli bir madencinin oksijen tüpü patlaması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
AA
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