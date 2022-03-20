Madrid Büyükelçisi Benyaich, 10 ay sonra görev yerine döndü

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik sorunun sona ermesiyle, Fas'ın Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich, yaklaşık 10 ay sonra görev yerine geri döndü.

Batı Sahra'daki Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin yakalandığı Kovid-19 hastalığından tedavi görmesi için İspanyol hükümetinin girişimiyle 22 Nisan'da gizlice Logrono kentine getirilmesiyle başlayan Fas-İspanya krizinden dolayı geri çekilen Madrid Büyükelçisi Benyaich, ilişkilerin düzelmesiyle dönüş yaptı.

Büyükelçi Benyaich, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği ve Fas'ın Batı Sahra için özerklik önerisini desteklediğini belirttiği mektubun açıklanmasından iki gün sonra Madrid'e geldi.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye kısa bir açıklama yapan Benyaich, "Ülkelerimiz tarafından belirlenen perspektiflerde Madrid'de çalışmaya geri dönmek ve İspanya ile Fas arasındaki ilişkileri güçlendirmek bir zevktir." dedi.

İspanya'nın Batı Sahra ile ilgili politikasını değiştirdiğini gösteren Sanchez'in mektubunun ardından, Cezayir, tepki olarak Madrid Büyükelçisi Said Moussi'yi istişare için merkeze çağırmıştı.

İspanya Hükümeti, söz konusu mektupla ilgili bilgilendirdiklerini söylese de Cezayir Hükümeti "hiçbir düzeyde kendilerine bilgilendirme yapılmadığını" bildirdi.

Sınır komşusu Fas ile ilişkilerin düzelmesi İspanya açısından özellikle düzensiz göçmen sorunu, terörizmle mücadele, balıkçılık sektöründe iş birliği ve ikili ticarette büyük önem arz ediyor.

İspanya bağımlı olduğu Cezayir doğal gazını Fas topraklarından geçen Mağrip-Avrupa boru hattı üzerinden alırken, Cezayir'in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmesiyle birlikte Ekim 2021'de bu hat devre dışı kalmıştı.

Cezayir, Medgazlo adlı direkt hatla doğal gazı İspanya'ya ulaştırırken, bu da gemi başına doğal gaz ağırlığını yaklaşık yüzde 70 artırıyor.

Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla birlikte Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Sorunun çözümü konusunda bir süredir yeni gelişme yaşanmazken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mayıs 2019'da istifa eden Horst Köhler'in yerine 6 Ekim'de Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atadığını duyurmuştu.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fas'ın Batı Sahra bölgesinde bulunan BM barış gücü MINURSO'nun görev süresini 31 Ekim 2022'ye kadar bir yıl daha uzatma kararı vermişti.