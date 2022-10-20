banner39

Malavi'de Etiyopyalı 25 göçmene ait toplu mezar bulundu

Yaklaşık 1 ay önce gömüldüğü tahmin edilen cesetlerin otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi.

Afrika 20.10.2022, 11:27
Malavi'de Etiyopyalı 25 göçmene ait toplu mezar bulundu

Malavi'de Etiyopyalı göçmenlere ait 25 cesedin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Malavi Polis Sözcüsü Peter Kalaya, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan toplu mezarın 18 Ekim'de ortaya çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Kalaya, şimdiye kadar 25 cesede ulaşıldığını ve kurbanların Malavi üzerinden yasa dışı yollarla Güney Afrika'ya giden 25-40 yaşlarındaki Etiyopyalı göçmenler olduğunun sanıldığını kaydetti.

Yaklaşık 1 ay önce gömüldüğü tahmin edilen cesetlerin otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi.

#toplu mezar #Malavi
Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?