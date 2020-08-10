Malavi'de kiliseler ve barlar kapatıldı

Malavi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası tüm kiliselerin ve barların kapatılması kararlaştırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet açıkladığı son önlem paketinde halka maske takma zorunluluğu ve 10'dan fazla kişinin toplanmasına yasak getirdi.

Kiliselerin ve barların kapatılması kararı alınarak sadece belli saatlerde içki satışına izin verildi.

Geçen aydan bu yana vaka sayısında hızlı bir artışın görüldüğü Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 658 vaka görülürken, 146 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkedeki Katolik Kilisesi, kendilerine danışılmadan alınan karar nedeniyle üzüntü duyduklarını açıkladı.

Kaynak: AA