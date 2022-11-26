Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı Chilima gözaltına alındı

Malavi Yolsuzluk Mücadele Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Chilima'nın, 2021 yılının mart-ekim ayları arasında, Zuneth Sattar isimli İngiliz iş insanından, ihale yolsuzluğu için 280 bin dolar rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 6 ayrı yolsuzluk eylemi gerçekleştirmekle suçlanan Chilima'nın yetkileri, soruşturmanın başlatıldığı haziran ayında askıya alınmıştı.

İş insanı Sattar ise geçen sene yolsuzluk suçlamasıyla İngiltere'de tutuklanmış, ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.