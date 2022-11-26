Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı Chilima gözaltına alındı
Güney Afrika ülkesi Malavi'nin Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Afrika 26.11.2022, 00:33
Malavi Yolsuzluk Mücadele Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Chilima'nın, 2021 yılının mart-ekim ayları arasında, Zuneth Sattar isimli İngiliz iş insanından, ihale yolsuzluğu için 280 bin dolar rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında 6 ayrı yolsuzluk eylemi gerçekleştirmekle suçlanan Chilima'nın yetkileri, soruşturmanın başlatıldığı haziran ayında askıya alınmıştı.
İş insanı Sattar ise geçen sene yolsuzluk suçlamasıyla İngiltere'de tutuklanmış, ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
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