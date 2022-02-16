Malezya ordusu Türkçe öğreniyor

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Kuala Lumpur YEE tarafından verilen çevrim içi derslerde Malezya Silahlı Kuvvetler mensupları Türkçe öğreniyor.

Mevcut Kovid-19 salgını koşulları nedeniyle çevrim içi verilen derslere, 68 askeri personel katılırken bugüne dek Türkiye tarafından düzenlenen Türkçe derslerine Malezya ve bölge ülkelerinden yaklaşık 25 bin kişi katılma imkanı buldu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malezya gibi dost bir ülkede Türkçenin öğrenilmesinin takdire şayan bir durum olduğunun altını çizerek Türkiye'nin yükselen güç olarak dünya siyasetinde oynadığı önemli konumun bu gibi etkinliklerin düzenlenebilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkçenin Malezya gibi uzak coğrafyalarda tercih ediliyor olmasının, Türkiye'nin yumuşak gücünün tezahürü, kültürel diplomasi gayretlerinin bir sonucu olduğunu kaydeden Kavakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliğinde bir taraftan dünyayı şekillendiren diğer aktörlerin önemli kaynak olarak gördükleri askeri donanım kuvvetini, 'milli ve yerli' ekseninde artırmakta, diğer taraftan da çağımızda ulus devletlerin vazgeçilmez güç kaynağı olarak inşa ettikleri yumuşak gücünü tahkim etmektedir. Böylece küresel skalada nüfuzunu sürdürülebilir kılmaktadır."