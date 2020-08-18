banner15

Mali'de darbe iddiası! Bazı bakanlar ve rütbeli askerler alıkonuldu

Bir süredir siyasi krizle mücadele ede Mali'de, bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi.

Mali'de darbe iddiası! Bazı bakanlar ve rütbeli askerler alıkonuldu

Mali'de yerel basında görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda sabah saatlerinden bu yana hareketlilik yaşanıyor.

Garnizondan bir süredir silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu öne sürüldü.

Bunun yanında bazı bakanların da yine bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar bulunuyor.

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48