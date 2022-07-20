Mali'de gözaltına alınan 49 Fildişi Sahilli askerine soruşturma

Mali Başsavcısı Mil Sara, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede gözaltına alınan 49 Fildişi Sahili askeri hakkında başkent Bamako'da soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Sara, "Bamako Temyiz Mahkemesi Başsavcısı, 10 Temmuz 2022 Pazar günü Mali'de tutuklanan 49 Fildişi Sahili askerinin davasına ışık tutmak için adli soruşturma başlattı" dedi.

Ne olmuştu

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı. Mali, daha önce bu sorunu çözmek için diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.