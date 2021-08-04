Mali'de katliam gibi kaza: 37 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Mali'de bir yolcu otobüsüyle bir kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Afrika 04.08.2021, 01:28
Mali'nin Segou kentinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirdi.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kamyon ile bir yolcu otobüsünün, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Segou kentinin Zambougou mevkisinde çarpıştığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre, kazada 37 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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