Mali'de saldırı: 7 asker öldü

Mali'de orduyu hedef alan 2 ayrı saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi.

Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneybatıdaki Madina Sylla mevkisinde askerleri taşıyan araç pusuya düşürüldü.

Olayda 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Segou bölgesinde devriye gezen askerleri hedef alan diğer saldırıda da 5 asker yaşamını yitirdi, 2 şüpheli ise yakalandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.