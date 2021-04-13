Mali'de silahlı saldırı: Ould Sidati öldürüldü
Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) lideri Sidi Ibrahim Ould Sidati, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Afrika 13.04.2021, 17:13
Ulusal basında çıkan haberlerde, başkent Bamako'daki evinde silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Ould Sidati'nin yaralı sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.
Yıllarca şiddet olaylarına sahne olan ülkede, Tuareglerin Mayıs 2014'te oluşturduğu CMA koalisyonu, 15 Mayıs 2015'te silahlı gruplar ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşmasına katılmıştı.
Kaynak: AA
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