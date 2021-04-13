banner39

Mali'de silahlı saldırı: Ould Sidati öldürüldü

Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) lideri Sidi Ibrahim Ould Sidati, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Afrika 13.04.2021, 17:13
Mali'de silahlı saldırı: Ould Sidati öldürüldü

Ulusal basında çıkan haberlerde, başkent Bamako'daki evinde silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Ould Sidati'nin yaralı sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Yıllarca şiddet olaylarına sahne olan ülkede, Tuareglerin Mayıs 2014'te oluşturduğu CMA koalisyonu, 15 Mayıs 2015'te silahlı gruplar ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşmasına katılmıştı.

Kaynak: AA

banner53
#mali
Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak