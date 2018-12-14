Mali'de sivillere saldırı

Mali'nin kuzeyindeki Menaka kentinde, silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 47 sivilin öldüğü açıklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Menaka kentine 60 kilometre uzaklıktaki Tassalatine ve Tinabaw bölgesinde silahlı kişiler sivillere saldırdı.

Sayıları 9 ila 12 arasında olduğu belirtilen saldırganların kimliği tespit edilemezken olayda 47 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganların geri çekilmeden önce 80 kilometrekare alandaki otlak arazileri ateşe verdiği ifade edildi.

Bölge halkı, Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonu MINUSMA'dan, olaydan etkilenen kişilere yardım için insan hakları birimlerini harekete geçirmesini talep etti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırıları yaşanıyor.

Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, gerekse BM'nin ülkedeki 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, bugüne kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede ayrılıkçı faaliyetler gösteren grupların yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Ülkenin kuzeyinde Tuareglerin egemen olduğu bölgelerin olduğu ifade ediliyor. Ulusal Azavat Kurtuluş Hareketi adıyla bir grup kuran Tuaregler, ülkeden ayrılmak istiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA



Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 09:42