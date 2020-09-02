Mali'de yeni dönem için hazırlıklar başladı

Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta, hafta sonu, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partiler ve muhalefet platformu M5 RFP ile sivil geçişe dair yol haritasını görüşecek.

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), darbe sonrası Mali'ye uyguladığı yaptırımları ancak sivil ve siyasi geçiş süreci sağlanırsa kaldıracağını açıklaması, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) üzerindeki baskıyı artırdı.

Daha önce geçiş sürecini sağlamak için sivil toplum ve siyasetten tüm aktörlerle görüşeceğini belirten CNSP, bu kapsamda hafta sonu 2 günlük bir program düzenleyecek.

CNSP, 5-6 Eylül'de, başkent Bamako'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, muhalefet platformu M5 RFP, gazeteci dernekleri ve barış anlaşmalarının taraflarıyla bir araya gelecek.

Görüşmeler sonunda sivil geçişe ilişkin bir yol haritası belirlenmesi bekleniyor.

Muhalefet platformu cuntayı desteklemişti

Devrik Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için mayıstan bu yana eylemler düzenleyen M5 RFP, 18 Ağustos'taki darbeyle ilgilerinin olmadığını söylemiş ancak memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

M5 RFP, verdikleri mücadelenin asker tarafından tamamladığı görüşünü savunarak, darbeden 3 gün sonra destekçilerine ve cuntaya teşekkür için Bamako'da büyük bir gösteri düzenlemişti.

Cunta da Keita'nın devlet televizyonundan istifasını duyurmasının ardından sivil ve siyasi geçiş sözü vermişti.

Askerin 3 yıl kalmak istediği ortaya çıktı

Darbenin olduğu gün ECOWAS, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.

Yaptırımlar sonrasında bölgeye bir heyet gönderen ECOWAS, cuntayla çeşitli görüşmeler yapmış ve o görüşmelerden basına sızan haberlerde askerin 3 yıl yönetimde kalmak istediği iddia edilmişti.

Cunta, bu iddiayı yalanlasa da ECOWAS heyetinin, üyeleri bilgilendirmek için hazırladığı raporda, askerin 3 yıl yönetimde kalmak istediğine ilişkin ifadeler yer almıştı.

Cunta'nın 28 Ağustos'ta resmi gazetede yayımladığı belgeyle de CNSP lideri Assimi Goita'yı "cumhurbaşkanı" ilan etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Cuntaya destek sorgulanıyor

Geçen hafta sonu da CNSP'nin siyasi partilerle görüşeceğini duyurması ancak içinde sivil toplum örgütleri de dahil farklı unsurlar barındıran ve siyasi parti sıfatı taşımayan M5 RFP'i görüşmeye davet etmemesi de tartışmalara neden olmuştu.

CNSP, M5 RFP'den gelen tepkiler üzerine toplantıyı iptal ederek muhalefet platformuyla özel olarak görüşmüştü.

Görüşme öncesi M5 RFP liderlerinden kanaat önderi İmam Mahmud Diko "ülkenin yönetimi için kimseye açık çek vermeyecekleri" uyarısında bulunmuş, platformun öne çıkan bir diğer ismi Issa Kaou Djim de "devrimin askerler tarafından ellerinden alınamayacağını" ifade etmişti.

Tüm bu gelişmelerin, askere desteğini göstermekten çekinmeyen M5 RFP'de cuntaya güven konusunda ciddi soru işaretlerine neden olduğu belirtiliyor.

ECOWAS 7 Eylül'de Mali'yi tekrar görüşecek

Mali özel gündemiyle 28 Ağustos'ta toplanan ECOWAS, seçimlerin en geç 12 ay için yapılmasına hükmetmişti.

ECOWAS kararında, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ve başbakanının sivil olması şartı koşulmuş ve cumhurbaşkanının üstünde hiçbir askeri yapının bulunmaması gerektiği kaydedilmişti.

Yaptırımların da hızlı bir geçiş sürecinin sağlanmasıyla kademeli olarak kaldırılacağı belirtilmişti.

Birliğin, Mali'ye ilişkin durumu, 7 Eylül'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenecek 57. olağan zirvesinde tekrar görüşeceği bilgisi paylaşılmıştı.

ECOWAS, darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 10:07