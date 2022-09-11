Mali, Fildişi Sahili askerlerini bırakmak için 'esir takası' istiyor

Darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Fildişi Sahili askerlerinin bırakılması için iki tarafa da yarar sağlayacak bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Goita, Fildişi'nin Mali cuntası tarafından aranan bazı kişilere ev sahipliği yaptığını vurguladı. Goita'nın söz konusu isimlerin kendilerine iadesi karşılığında askerleri bırakmayı düşünebileceği değerlendiriliyor.

Ülkede 2020 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın oğlu Kerim'in yanı sıra, eski bakanlardan Tieman Huber Coulibaly ve Igor Diarra da Fildişi Sahili'ne kaçmıştı.

Mali yönetimi 10 Temmuz'da 49 Fildişi Sahili askerini Mali Uluslararası Havalimanı'nda tutuklamıştı.

Cunta yönetimi, tutuklama nedeni olarak askerlerin izin dışı uçuş gerçekleştirdiğini ve paralı asker olarak görüldüklerini bildirmişti.

Askerlerinin bırakılması için art arda taleplerde bulunan Fildişi Sahili'nden gelen açıklamada ise, askerlerin BM Barış Gücü misyonu altında güvenlik ve lojistik destek sağlamak üzere ülkeye iniş yaptığı belirtilmişti.

Son dönemde Fransa'nın çekilme kararı aldığı Mali'de oluşan boşluğu Rusların doldurması bekleniyordu. Ayrıca Mali ordu güçlerinin Rus paralı asker grupları ile ortaklaşa 'operasyon'lar düzenlemeye başladığı da gündeme gelmişti.

Mali de aynı zamanda BM'nin MINUSMA misyonu kapsamı altında olan askeri gruplara art arda saldırılar düzenlenmişti.

Mepa News