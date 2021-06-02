Mali'nin Afrika Birliği üyeliği tekrar askıda

Konseyden yapılan açıklamada, Mali'nin, Birliğin tüm faaliyetlerinden men edildiği ifade edildi.

Ülkedeki anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali'nin üyeliğinin askıya alındığı belirtilen açıklamada, "Mali ordusu acilen ve şartsız olarak kışlalara geri dönmeli ve siyasi sürece daha fazla müdahale etmekten kaçınmalı." denildi.

Açıklamada, Mali'ye demokratik sürece dönmemesi halinde yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Barış ve Güvenlik Konseyi ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin ev hapislerinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin arkasındaki isim olan ve kendini cumhurbaşkanı ilan eden Assimi Goita, bugün, Başbakanlık görevine Choguel Maiga'yı getirmişti.

Maiga'nın başbakanlık görevine getirileceği iddiası, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gana'da 30 Mayıs'ta düzenlediği olağanüstü zirve sonrasında ortaya atılmıştı.

Yenilik için Yurtsever Hareket isimli partinin kurucusu 63 yaşındaki Maiga, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Geçen yılki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs’ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmişti.

AA