Mali'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 7 asker öldü
Mali'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti..
Afrika 27.06.2021, 16:53 27.06.2021, 16:57
Mali'nin iç kesimlerinde ordu birliklerine düzenlenen saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi.
Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cuma günü Boni bölgesinde bulunan mevzilere kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Olayda 7 askerin yaşamını yitirdiği, saldırganların da püskürtüldüğü vurgulandı.
Mali'de yıl başından beri askerleri hedef alan saldırılar artış gösterdi. Martta Burkina Faso ve Nijer sınırında düzenlenen saldırıda 30 Malili asker yaşamını yitirmişti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
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