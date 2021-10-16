Mandela'nın Madiba gömlekleri satılıyor

Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın ailesi, ırkçılık karşıtı liderin kişisel eşyalarını, onuruna inşa edilen bir anma bahçesinin masraflarını karşılamak için satıyor.

Yaklaşık 100 parça arasında, 1998 ve 2003 yıllarında İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile görüşmesinde giydiği renkli desenli Madiba gömlekleri de var.

New York merkezli müzayede evi Guernsey's'in başkanı Arlan Ettinger, 11 Aralık'ta canlı ve çevrim içi bir müzayedede satılacak olan bu gömleklerin "büyük lidere neşe kattığını" ve onu diğer politikacılardan ayırdığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer devlet başkanlarının hediyeleri ile Mandela'nın gözlükleri, evrak çantaları ve pantolonları da liderin defnedildiği Güney Afrika'nın Qunu kentindeki Nelson Mandela Özgürlük Bahçesi'ni finanse etmek için satılıyor. Mandela, 2013 yılında Johannesburg'daki evinde 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Makaziwe Mandela, babasının doğduğu yer olan Doğu Kap'ta turizm yaratmak istediğini ve bunun gerçekleşmesi için sorumluluk hissettiğini dile getirdi.

Reuters'ın haberinde müzayedede satılacak on gömleğin "ziyaretçileri ve öğrencileri eğitmek, onlara ilham vermek için" New York Moda Teknoloji Enstitüsü müzesinde üç hafta boyunca sergileneceği belirtildi.

Mabida gömlekleri

Adını Mandela'nın Xhosa klanının adından alan Madiba gömlekleri, Endonezya ve Malezya'da giyilen bol batik gömleklere benziyor. Irk ayrımcılığına karşı savaştığı için 27 yıl hapsedildiği hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra 1990 yılında eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto tarafından kendisine bir tane hediye edilmişti.

Müzayedede satılacaklar arasında, Mandela'nın 1976'da Robben Adası'nda hapisteyken yazdığı dört sayfalık bir mektubu da bulunuyor.

Kaynak: Euronews