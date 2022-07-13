Mandela'ya hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri çalındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Gauteng Eyaleti Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Sello'dan yapılan açıklamada, efsanevi boksör Sugar Ray Leonard'ın Nelson Mandela'ya hediye ettiği kemerinin, temmuz başında Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde bulunan müze evinden çalındığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Siyahi boksör Ray Leonard, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, Nelson Mandela'ya dünya boks şampiyonası kemerini hediye etmişti.

Kemer uzun yıllardır Nelson Mandela'nın Soweto'daki ünlü Vilekazi caddesinde bulunan müze evinde sergileniyordu.

Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimi ile mücadelede hayatının 27 yılını hapishanelerde geçiren Mandela, hapisten çıktıktan sonra 1994'te ülkenin ilk siyahi devlet başkanı seçilmişti.

Aynı zamanda Güney Afrika'nın özgürlük simgesi olan ve 1994-1999 yılları arasında ülkeyi yöneten Mandela, 2013'te 95 yaşında ölmüştü.