Menfi'nin Hafter ziyaretine tepki geldi

Libya'da geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le Bingazi kentinde bir araya geldi.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi ile yaptığı görüşmede Hafter, ülkedeki siyasi kurumların birleştirilmesi ve aralık ayında yapılacak seçimlere ulaşılması için siyasi diyalog ortamı oluşturan yeni Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetini desteklediğini ifade etti.

Mişri'den kınama

Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menfi'nin Hafter ile görüşmesine tepki gösterdi.

Mişri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Muhammed el-Menfi'nin savaş suçlusu Hafter'i ziyaretiyle (görevini resmen üstlenmeden önce) yaptığı başarısız başlangıcı reddediyor ve kınıyoruz. Bu ziyaret, Hafter'in neden olduğu tüm yıkım ve trajedilerden sonra Libyalıların ahenk ve birliğini sağlamakla hiçbir ilgisi olmayan olumsuz bir mesajdır."

Menfi'nin Bingazi ziyareti, 5 Şubat'ta Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

AA

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 12:21