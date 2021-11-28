Merzuki'den demokrasi çağrısı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, ülkede meşruiyet ve anayasanın geri dönmesi için barışçı ve demokratik hareket çağrısında bulundu.

Merzuki sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkede ne cumhurbaşkanının ne başbakanın ne de diğer devlet yetkililerinin gerçek olmadığını, bunların karikatürden ibaret olduğunu ifade ederek, "Mevcut duruma bir an önce son verilmeli. Bir karikatür devletle yönetilen karikatür bir halk olmayalım." ifadesini kullandı.

Ülkenin her bir noktasında barışçı ve demokratik hareket için hazırlık yapılması çağrısında bulunan Merzuki, "meşruiyet geri dönene, anayasa, hukuk devleti ve kurumları yeniden inşa edilene kadar hareketin devam etmesini" istedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımlamıştı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti. Said'in aldığı kararlar ülkede bir "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Tunuslu aktivistler ise yönetimi, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarına karşı protestoları engellemek amacıyla ifade özgürlüğü ve insan hakları konularında birtakım kısıtlamalara başvurmakla suçluyor.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.