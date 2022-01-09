Merzuki Tunusluları sivil itaatsizliğe çağırdı

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'i istifaya zorlamak için Tunusluları sivil itaatsizliğe çağırdı.

Merzuki Facebook sayfasından Tunus halkına hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "Said'in yandaşları bile artık 25 Temmuz darbesinin, hastalıktan da acı bir ilaç olduğunu anladı. (Said) Ülkeye, en ihtiyacı olan çözümleri sunmak yerine sorunlarını hiç olmadığı kadar tehlikeli bir düzeye çıkardı." ifadesini kullandı.

25 Temmuz 2021 tarihine işaret ederek ülkenin, yaklaşık 6 aydır toplumsal bölünme, ekonomik darboğaz ve büyük insan hakları ihlallerine doğru sürüklendiğini belirten Merzuki, "Darbecinin ülkeyi yönetmekten aciz olduğu göz önüne alındığında bu durumun daha da kötüye gitmeyeceğini düşünen yanılır. Daha da kötüsü zamanın çok dar olmasıdır zira 25 Temmuz gelmeden bu darbeye son verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tunusluları, 2011 devriminin yıl dönümü münasebetiyle 14 Ocak'ta başkent Tunus ve diğer kentlerde Kays Said'in kararlarına karşı yapılması planlanan gösterilere geniş katılım göstermeye çağıran Merzuki şunları kaydetti:

"Bu gösteriler, darbeciyi istifaya zorlayacak; meşruiyet, demokratik sistem, anayasanın üstünlüğü ve şeffaf seçimler kanalıyla halk egemenliğini geri getirecek tüm sivil ve barışçıl direniş yollarının kullanılacağı sivil itaatsizliğin başlangıcı olsun."

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Ne olmuştu?

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekimde France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim 2021'deki Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi 22 Aralık'ta Merzuki'yi "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.