Milyonlarca çocuk için ders zili hiç çalmadı

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk sayısının batı Afrika ülkesi Nijerya'da olduğu bildirildi.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden dolayı 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Raporda, dünya genelinde okula gidemeyen 263 milyon çocuk bulunduğu kaydedildi. Okula gidemeyen çocukların en fazla yaşadığı ülkenin ise Nijerya olduğuna işaret edildi.

Ülke genelinde okula gidemeyen çocukların sayısı 2015'te 10,5 milyon iken bu oran 2018'de 13,2 milyona yükseldi.

Ülkede okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan çeşitli kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum çocukların sayısı halen yüksek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net