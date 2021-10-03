Mısır 1 askerinin öldüğünü açıkladı

Mısır, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) görev yapan bir askerinin patlayıcı infilak etmesi sonucu öldüğünü, 3 askerinin yaralandığını duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mali'de dün görev esnasında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu MINUSMA bünyesinde görev yapan Mısır birliklerinden bir askerin öldüğü belirtildi.

Söz konusu olayda 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.

MINUSMA dün, Kidal bölgesinde barış gücü askerlerini taşıyan konvoya teröristlerce tuzaklanan patlayıcıyla saldırı düzenlendiği, olayda bir barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği, 4 barış gücü askerinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Bugüne kadar 230'dan fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor. Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.