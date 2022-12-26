Mısır, akreditif zorunluluğu nedeniyle limanlarda bekleyen 5 milyar dolarlık malı serbest bıraktı

Mısır hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Mısır Merkez Bankasının şubat ayında ithalat işlemlerinde akreditif kullanımını zorunlu kılmasının ardından limanlarda değeri 14 milyar doları aşan mal birikti.

Hükümet, bankacılık sektörü ile işbirliği içinde ülkenin çeşitli limanlarında birikmiş ve alıkonulan malların serbest bırakılmasına yönelik bir program hazırladı.

Karar çerçevesinde öncelik gıda, gıda işleme malzemeleri ve ilaçlara verilirken, limanlarda biriken yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki emtianın ülkeye girişinin ardından 9,5 milyar dolar civarındaki mal ise henüz limanlarda bekletiliyor.

Limanlarda bekletilen ve piyasalara arzı sağlanacak yeni mallara ilişkin tekrar açıklama yapılacağı aktarıldı.

Mısır Merkez Bankası, şubat ayında ithalat işlemlerinde akreditif kullanımını zorunlu hale getirdiğini duyurmuştu. İthalatçılar ülkedeki döviz kıtlığı nedeniyle akreditif ödeme yönteminin gereğini yerine getirecek dövizi temin edemediği için sipariş ettikleri malları alamamış, limanlarda mahsur kalan ürünler ülke piyasasına girememişti.

Mısır, 27 Ekim'de Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.